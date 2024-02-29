В Госдуме России пригрозили НАТО участью Украины

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НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.

«Пока в нем (НАТО.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», – сказал Картаполов.

Депутат отметил, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится.