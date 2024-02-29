В Госдуме России пригрозили НАТО участью Украины

НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
«Пока в нем (НАТО.) заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», – сказал Картаполов.
Депутат отметил, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда оно распустится.