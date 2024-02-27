Пашазаде принял саудовского министра (фото)

67 Просмотров

27 февраля председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном Аль Рабиа.

Аллахшукюр Пашазаде, говоря о братских связях между двумя странами и дружественных отношениях глав государств, сказал, что постоянная поддержка Саудовской Аравией Азербайджана в Отечественной войне придали силы азербайджанскому народу.

Председатель УМК отметил, что отношения государства и религии в Азербайджане находятся на высоком уровне, и добавил, что в стране все конфессии пользуются равными правами. Он подчеркнул, что Управление мусульман Кавказа выступает за единство всех традиционных течений ислама на Северном Кавказе и что, несмотря на то, что в мире существуют противоречия внутри ислама, в Азербайджане подобные проблемы решены.

По словам шейх уль-ислама, в стране сложились хорошие, дружественные отношения между последователями разных религий. Он отметил, что основу религиозной толерантности заложил великий лидер Гейдар Алиев.

«После возвращения к власти общенациональный лидер встретился с религиозными лидерами и представил им концепцию. Сегодня мы ведем свою деятельность в соответствии с этой концепцией. Достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев, поднявший на наших освобожденных землях Флаг Победы, успешно продолжает эту политику», – добавил председатель УМК.

Он проинформировал гостей о том, что в рамках конференции COP29 будет организован межконфессиональный павильон ООН и пройдет саммит религиозных лидеров.

Министр хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфик бен Фаузан Аль Рабиа рассказал о состоявшейся сегодня встрече с Президентом Ильхамом Алиевым и выразил удовлетворение приемом, который, по его словам, является показателем высокого уровня отношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда поддерживала Азербайджан в вопросе освобождения его земель, а также отметил единство мусульман Азербайджана и Кавказа как позитивный факт.

Министр сообщил, что для паломников и туристов из Азербайджана будет упрощен визовый режим: теперь приезжающие в Саудовскую Аравию граждане Азербайджана могут оформить визу в онлайн-режиме или получить ее по прибытии в аэропорту. Он также выразил готовность оказать необходимую поддержку для увеличения числа мусульман, направляющихся из Азербайджана в Саудовскую Аравию на хадж.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющими взаимный интерес.