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В Брюсселе протестующие повредили старинную статую (фото)

В Брюсселе протестующие повредили старинную статую (фото)

Участники протестов в центре Брюсселя сбросили с постамента и повредили статую XIX века, которая являлась частью памятника, установленного на площади Люксембург. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пострадала статуя механика Бофора, который стоял около памятника промышленнику Джону Кокериллу. Статую бросили на землю рядом с разведенным костром.

Памятник Джону Кокериллу и четырем рабочим установили в Брюсселе в 1872 году за их вклад в развитие сталелитейной промышленности Бельгии.

Фермеры, протестующие в Брюсселе перед зданием Европейского парламента, выступают против общеевропейской сельскохозяйственной политики. Акции приурочены к саммиту лидеров стран ЕС, который пройдет в бельгийской столице.

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