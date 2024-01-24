Депутат, которого Кадыров пригрозил «вытурнуть», готов извиниться (видео)

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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев прокомментировал свой прогноз о предстоящей после военной операции борьбе православных и мусульман в России и уточнил, что имел ввиду «шайтанов», исповедующих радикальный ислам. Это заявление последовало после реакции главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего Матвеева «безродным и трусоватым» и призвавшего его «вытурнуть».

«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел ввиду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, с которыми у нас в России существует мир. Если меня кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею ввиду именно тех радикалов, с которыми идет собственно борьба, с которыми президент Путин борется, и Рамзан Кадыров, и все нормальные люди», — заявил депутат в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Матвеев также добавил, что все российские военнослужащие, находящиеся сейчас в окопах, «по одну сторону», и будут поддерживать друг друга.