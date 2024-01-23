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Кадыров предложил «вытурнуть» одного депутата Госдумы России

Кадыров предложил «вытурнуть» одного депутата Госдумы России

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» одного депутата Госдумы России — Михаила Матвеева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, такие спикеры как Матвеев являются самыми опасными врагами, так как «сидят в тылу».

«Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. (…) А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — заявил Кадыров.

«Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», – написал он.

О чем именно идет речь — о лишении Матвеева депутатского мандата или выдворение из страны, не уточняется.

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