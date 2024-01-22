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ПАСЕ запустила процедуру применения санкций против Азербайджана (обновлено)

ПАСЕ запустила процедуру применения санкций против Азербайджана (обновлено)

ПАСЕ начала процедуру, которая может привести к ограничению прав Азербайджана.

Процедуру формально инициировал глава группы социал-демократов и глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Шваббе. Он обвинил Азербайджан в «преследовании оппозиции», «массовых нарушениях прав человека в Карабахе».

Согласно правилам, в поддержку обжалования в зале должно было встать не менее 30 депутатов, это произошло. Теперь, как отмечает «Украинская правда», вопрос будет направлен в мониторинговый комитет для подготовки доклада, и в один из следующих сессионных дней ПАСЕ решит, «накладывать ли санкции на Азербайджан, и какие именно».

Это обжалование по содержательным причинам идентично тому, которое применяли ранее к России, до ее исключения из СЕ.

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13:02 ПАСЕ по инициативе Германии планирует наложить санкции на делегацию Азербайджана, утверждает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

«Принципиальное решение об инициировании ограничений для Азербайджана уже принято на уровне президентского комитета ПАСЕ. После полудня, с началом пленарной сессии, депутаты официально инициируют эту процедуру, скорее всего — по формальной инициативе представителя Германии.

Официальной претензией к стране будет то, что на выборы президента Азербайджана в феврале не пригласили наблюдателей от ПАСЕ», – отмечает издание.

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