Чей заказ выполняет руководство ПАСЕ

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Украинское издание «Европейская правда» распространило показательную новость, которую тут же подхватил симоньяновский «Спутник». По сведениям «ЕП», в ПАСЕ планируют наложить санкции на делегацию Азербайджана по тому же сценарию, как раньше это сделали в отношении российской делегации. «Принципиальное решение об инициировании ограничений для Азербайджана уже принято на уровне президентского комитета ПАСЕ. После полудня, с началом пленарной сессии, депутаты официально инициируют эту процедуру, скорее всего — по формальной инициативе представителя Германии» — сообщают источники издания, уточняя, что «официальной претензией к стране будет то, что на выборы президента Азербайджана в феврале не пригласили наблюдателей от ПАСЕ».

Сказать, что это смехотворная претензия — ничего не сказать. Тем более что выборы президентские, а не парламентские. Но что за кадром?

Руководство ПАСЕ просто поддается детским обидам? Вряд ли. В реальности против Азербайджана идет грязная и циничная игра. Вспомним: по крайней мере с начала «десятых» Россия прилагает титанические усилия, чтобы надежно рассорить Азербайджан с Западом, используя для этого инструменты самого же Запада. В 2011-2012 гг., когда Азербайджан готовился принять «Евровидение», в первых рядах «озабоченных правами человека» были немецкие социал-демократы, надежно «прикормленные» российским «Газпромом». Затем — французские политики вроде Валери Пекресс с ее тесной дружбой с агентами КГБ под прикрытием. Разнообразные ультраправые и исламофобы, которых открыто патронирует Кремль. И вот теперь в первых рядах оказывается верхушка ПАСЕ.

Сведения о том, что руководство ПАСЕ прочно связано с российскими спецслужбами, выплескиваются в СМИ регулярно. В связях с Кремлем убедительно уличали бывшего генсека СЕ Турбьерна Ягланда (и хотя визит миссии ПАСЕ по правам человека в оккупированный Крым — не прямая улика, говорит этот прецедент о многом).

Нынешний глава ПАСЕ Тини Кокс многим обязан Москве — его избрание на пост пролоббировала агентура российского ГРУ. Во всяком случае, об этом еще в 2022 году сообщало «Досье». Тини Кокс обвинения устно опроверг — и этого Совету Европы вполне хватило.

Но неужели там на самом деле полагают, что эту грязную игру окажется невозможно «расшифровать»? Излишне напоминать, что таким решением ПАСЕ вряд ли окажет давление на Азербайджан (с Баку вообще невозможно говорить языком давления), но до предела удешевит собственные «инструменты» и репутацию. От которой и так мало что осталось.

Отдел политики Minval.az