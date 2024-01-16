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Израиль разрешил ввоз лекарств и гумпомощи в Газу, но с условием

Израиль разрешил ввоз лекарств и гумпомощи в Газу, но с условием

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

«Официальный представитель министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил об успехе посредничества Государства Катар в сотрудничестве с дружественной Французской Республикой в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, включая наиболее пострадавшие районы, в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в секторе Газа заложникам», – указано в документе, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.

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