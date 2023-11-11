Мурад Фатиев стал победителем турнира по дзюдо в Австралии

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Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев завоевал золотую медаль на Открытом турнире Океании в австралийском городе Перт.

Cпортсмен, выступающий в весовой категории 90 кг, начал борьбу с 1/8 финала, уточняет «Тренд».

Одолев в первом поединке бразильца Асиса Густаво, М.Фатиев в следующих встречах оказался сильнее бельгийца Сами Чучи и представителя Великобритании Джамала Петграва и вышел в финал.

Одержав победу в решающем поединке над эстонцем Кленом-Кристофером Кальюлаидом, дзюдоист поднялся на высшую ступень пьедестала почета.