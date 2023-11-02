В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

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Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по контролю за антимонопольным и потребительским рынком при министерстве экономики, принят государственный стандарт AZS OIC/SMIIC 50-1:2023 «Халяльные лекарственные средства – Часть I – Общие требования».

Как сообщили в Институте стандартизации, этот стандарт определяет основные требования к производству и транспортировке халяльных лекарственных средств на основе мусульманских правил и предназначен для использования организациями, специализирующимися в данной области, передает Trend.

Стандарт обеспечит сохранение халяльного статуса этих лекарственных средств и будет способствовать повышению доверия потребителей к такой продукции.

Разработка государственного стандарта была официально согласована с Центром аналитической экспертизы минздрава Азербайджана.