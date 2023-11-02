СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео |
Франция поставит в Казахстан системы ПВО |
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев |
Появились свежие кадры ожесточенных боев на севере Газы |
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения |
Постпред РФ при ООН: «У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы» |
Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет» |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Главное Общество

В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

Азербайджанским институтом стандартизации, подведомственным Государственной службе по контролю за антимонопольным и потребительским рынком при министерстве экономики, принят государственный стандарт AZS OIC/SMIIC 50-1:2023 «Халяльные лекарственные средства – Часть I – Общие требования».

Как сообщили в Институте стандартизации, этот стандарт определяет основные требования к производству и транспортировке халяльных лекарственных средств на основе мусульманских правил и предназначен для использования организациями, специализирующимися в данной области, передает Trend.

Стандарт обеспечит сохранение халяльного статуса этих лекарственных средств и будет способствовать повышению доверия потребителей к такой продукции.

Разработка государственного стандарта была официально согласована с Центром аналитической экспертизы минздрава Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

2023/11/02, 13:15
В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь
Общество

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

2023/11/02, 12:58
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев
Общество

СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев

2023/11/02, 12:39
Наши люди в булочную на такси ездят
Общество

Наши люди в булочную на такси ездят

2023/11/02, 12:27
МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа
Общество

МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа

2023/11/02, 11:46
Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см
Общество

Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см

2023/11/02, 11:15
В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)
Общество

В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

2023/11/02, 11:05
В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства
Общество

В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

2023/11/02, 10:59
В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности
Общество

В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности

2023/11/02, 10:21