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Кандидат в президенты Франции обвинил Бензема в терроризме, потому что тот мусульманин

Кандидат в президенты Франции обвинил Бензема в терроризме, потому что тот мусульманин

Лидер националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема играл за сборную Франции «благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов», когда как футболист не считает себя французом.

«Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэль Пати. Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь. Все эти люди думают, что шариат – это божественный путь, что он ниспослан им, и что в шариате есть различные суры, и что этот шариат предусматривает, в частности, джихад, который является священной войной против неверных. Неверные – это мы с вами», – добавил Земмур в эфире Télématin.

Ранее во Франции предложили лишить Бензема французского гражданства и «Золотого мяча» из-за поддержки футболистом Палестины.

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