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Поддержавшего Палестину Бензема могут лишить французского гражданства

Поддержавшего Палестину Бензема могут лишить французского гражданства

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе прокомментировала слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях бывшего футболиста национальной команды и мадридского «Реала» Карима Бензема с террористической организацией.

«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Карима», — написала Буайе на своей странице в социальной сети.

Депутат призвала лишить игрока французского гражданства.

«Также можно отобрать у него «Золотой мяч», хотя это чисто символическая санкция», — заключила она.

Отметим, что 35-летний француз поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

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