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Матч Бельгия-Швеция в Брюсселе не будет продолжен (обновлено)

Матч Бельгия-Швеция в Брюсселе не будет продолжен (обновлено)

00:58 В УЕФА сообщили, что матч Швеции и Бельгии не будет продолжен из-за трагедии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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00:32 Организаторы матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе приняли решение остановить проведение игры, сообщает RT.

Немногим ранее стало известно, что два человека, предположительно граждане Швеции, погибли при стрельбе в Брюсселе.

Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.

Преступник скрылся, его разыскивают.

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