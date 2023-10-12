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ЕС: У Газы должно быть право на воду, еду и лекарства

ЕС: У Газы должно быть право на воду, еду и лекарства

Европейский Союз подтвердил свою солидарность с Израилем, вновь призвав обеспечить право Газы на «доступ к еде, воде и лекарствам в соответствии с международным гуманитарным правом».

«Нельзя забывать, что Израиль имеет право на самозащиту. Но, конечно, он должен делать это в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – заявил в четверг на брифинге представитель Еврокомиссии Питер Стано. «Это очень четкая позиция Европейского Союза, которую повторяют как публично, так и в нашем взаимодействии с партнерами в регионе и на местах».

По его словам, ЕС  работает с международными партнерами, чтобы обеспечить скорейшее освобождение заложников. Он отметил, что захват заложников «и то, как ХАМАС это сделал, противоречит… не только международным нормам, но против любой цивилизованной нормы».

ЕС также призвал положить конец насилию. «Невыразимые зверства были совершены против израильтян, сказал Стано, добавив: «То, что мы наблюдаем в Газе, является прямым следствием того, что ХАМАС начал в субботу».

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