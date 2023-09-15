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Лекарства можно будет покупать по цене ниже утвержденных

Лекарства можно будет покупать по цене ниже утвержденных

Утверждение Тарифным советом Азербайджана верхнего предела цен на лекарственные средства позволит населению приобретать лекарственные средства по низким ценам. На сегодняшнем заседании совета было принято решение о применении верхней границы оптовых и розничных цен на все лекарства, утвержденные до сих пор, пишет Тренд.

До принятия этого решения применялась единая цена на лекарства, по которой они продавались во всех аптеках страны. Теперь же цены были утверждены в качестве верхнего предела, что означает, что лекарства могут продаваться по ценам ниже утвержденных.

Принятое решение позволит улучшить доступность лекарственных средств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере и закупать лекарственные средства населением по ценам ниже регулируемых.

Тарифы вступают в силу с сегодняшнего дня.

С внесением изменений в закон «О лекарственных средствах», соответствующим указом главы государства Тарифному (ценовому) совету, где представлены 13 государственных органов, было поручено утвердить верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства.

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