Скандал с Паниным в Эстонии получил продолжение (видео)

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В истории со скандальными приключениями актёра Алексея Панина в эстонском Таллине появились новые подробности.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 сентября он испражнился у подъезда в одном из жилых районов и организовал потасовку с туристами из Финляндии.

Очевидцы вызвали наряд полиции, после чего сотрудники увезли артиста в отель, но вместо того, чтобы отсыпаться, он испражнился на кровать в своём же номере, стал бегать голым по коридору и стучаться в двери. Администрация вызвала ЧОП, в результате Панина выгнали из отеля.

Как уточняет телеграм-канал Mash, после этого артист отправился в стриптиз-клуб, где снял комнату с джакузи и устроил дебош на ресепшене. Панин разбил посуду и ранил осколком стекла администраторшу. При этом он приписал себе звание народного артиста России, однако сотрудницу эстонского заведения это не впечатлило. На место снова приехали правоохранители, которые задержали буйного актёра. Вечером 5 сентября артист вышел и на следующее утро улетел из Эстонии. При этом, так как он является гражданином Испании, о депортации в Россию речи не было. В РФ Панину грозило бы до пяти лет колонии по делу об оправдании терроризма.

