«Облегчился и подтерся травой». Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)

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Скандальное задержание в Эстонии актёра Алексея Панина обретает новые подробности. Оказывается, всё началось с его «похода в туалет», сообщает Mash.

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Покинувшему Россию артисту вдруг приспичило в туалет около массажного салона «Здрава» на улице Пунане. Он решил не держать в себе и, словно собачка, сделал свои дела прямо около двери, а подтёрся растущей на газоне травой.

Заложенная «бомба» не осталась незамеченной местными жителями, которые тут же поспешили вызвать таллинскую полицию. Уже после этого Панин устроил пьяный дебош, когда попытался вломиться в квартиры местных жителей.