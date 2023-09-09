Глава МИД ТРСК: Заявление Алиева придаст нам больше сил |
Назначены два новых заместителя Байрамова (фото) |
Ереван утверждает о готовности к диалогу с Баку по деэскалации |
Британская авиация удерживает Россию от ударов по кораблям с украинским зерном |
Байрамов сообщил Боррелю об угрозе армянских НВФ в регионе |
Багчи заявил о важности поддержки целостности Азербайджана (фото) |
Гаджиев допустил одновременное открытие Лачинской и Агдамской дорог |
Армянские НВФ пытались окопаться в направлении Шушинского района |
Семья армян прибыла в Ханкенди через ППП «Лачин» (видео) |
Главное Странности

«Облегчился и подтерся травой». Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)

"Облегчился и подтерся травой". Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)

Скандальное задержание в Эстонии актёра Алексея Панина обретает новые подробности. Оказывается, всё началось с его «похода в туалет», сообщает Mash.

Читайте также: После задержания в Эстонии Панин заявил о «неприятном инциденте» (обновлено, видео)

Покинувшему Россию артисту вдруг приспичило в туалет около массажного салона «Здрава» на улице Пунане. Он решил не держать в себе и, словно собачка, сделал свои дела прямо около двери, а подтёрся растущей на газоне травой.

Заложенная «бомба» не осталась незамеченной местными жителями, которые тут же поспешили вызвать таллинскую полицию. Уже после этого Панин устроил пьяный дебош, когда попытался вломиться в квартиры местных жителей.

Теги:
Из этой рубрики
"Облегчился и подтерся травой". Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)
Странности

«Облегчился и подтерся травой». Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)

2023/09/09, 00:41
Армяне годами потребляют товары, произведенные турками, а теперь говорят: «не будем есть хлеб, который дал турок»
Странности

Армяне годами потребляют товары, произведенные турками, а теперь говорят: «не будем есть хлеб, который дал турок»

2023/09/08, 21:55
В России посчитали потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов
Странности

В России посчитали потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов

2023/09/08, 21:18
Члены Госсовета Франции поддержали запрет на ношение абайи в школах
Странности

Члены Госсовета Франции поддержали запрет на ношение абайи в школах

2023/09/07, 23:09
Ханданян огрызнулся в адрес России
Странности

Ханданян огрызнулся в адрес России

2023/09/07, 21:34
Депутат армянского парламента выступил с критикой ОДКБ
Странности

Депутат армянского парламента выступил с критикой ОДКБ

2023/09/07, 19:51
В Бакинской компании уволили сотрудника, обойдя закон законным путем
Странности

В Бакинской компании уволили сотрудника, обойдя закон законным путем

2023/09/07, 15:38
НАТО спасовало перед Россией
Странности

НАТО спасовало перед Россией

2023/09/07, 13:49
Армянское лицемерие бьёт рекорды
Странности

Армянское лицемерие бьёт рекорды

2023/09/06, 20:05