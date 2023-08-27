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Украинец Усик нокаутировал британского боксера (видео)

Украинец Усик нокаутировал британского боксера (видео)

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Даниеля Дюбуа и сохранил титулы ведущих боксерских организаций планеты, сообщает РБК.

Поединок прогнозируемо оба боксера начали осторожно. Впрочем, нетипично для хевивейта и Усик, и Дюбуа много двигались по рингу и пытались реагировать на каждый выпад друг друга. Во втором раунде британец впервые использовал запрещенный прием – без последствий.

Украинский боксер на удар ниже пояса ответил удачным двойным. Обязательному претенденту пришлось «гасить» эмоции Усика внимательной обороной и контратаками. Постепенно Дюбуа стабилизировал положение. Однако, в 5-м раунде второй раз «грязно» ударил украинца, поэтому последнему пришлось взять вынужденную передышку.

Очередная запрещенная атака британца повысила градус противостояния. Усик ответил обидчику серией ударов, после которых Дюбуа только чудом устоял. Претендент попытался перехватить инициативу, но украинский чемпион легко вышел из угла и еще несколько раз попал в голову Дюбуа.

В восьмом раунде британский боксер впервые оказался на полу. Он опустился на колено, пропустив несколько мощных ударов Усика. Тем не менее, внутренние резервы Дюбуа отыскал и вернулся в бой. Но ненадолго – украинец воспользовался сбитым дыханием оппонента и новой серией снова отправил британца в нокаут. Тот едва поднялся, но рефери решил не продолжать сражение.

Итак, Александр Усик успешно защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и пояс журнала The Ring. Украинец остается непобежденным на профи-ринге. Теперь в активе 36-летнего боксера 21 победа, в том числе 14 нокаутом.

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