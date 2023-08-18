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Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки»

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен "зерновой сделки"

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Немецкий таблоид отмечает, что в его распоряжение попала служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

В письмах утверждается, что Россия изначально предупредила Турцию о выходе из «зерновой сделки». На данный момент Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно заменить «зерновую сделку».

Согласно нему, российское зерно предлагается поставлять в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит в этой инициативе организатором, а Катар – спонсором поставок.

По информации BILD, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Как утверждается, именно поэтому туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же в скором времени прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном намечена на 20 августа, когда в Венгрии будет проходить главный государственный праздник – День святого Иштвана, проходящий в честь дня основания венгерского государства.

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Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен "зерновой сделки"
Я - Блок

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