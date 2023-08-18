В WhatsApp появилась новая функция

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Разработчики WhatsApp представили новую функцию, позволяющую отправку изображений в высоком качестве. В бета-версии мессенджера эта фича появилась еще в июне этого года.

Чтобы получить доступ к новой функции, нужно обновить WhatsApp до самой свежей версии. Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней.

После этого рядом с картинкой в чате появится иконка HD, свидетельствующая о высоком качестве изображения. По умолчанию выбрано стандартное качество.

Если при стандартной отправке фото имеют разрешение 1600×1052 пикселя, то HD-качество обеспечит разрешение до 4096×2692. Отмечается, что получатели таких фотографий смогут загружать их в меньшем разрешении для экономии мобильного трафика и более быстрого скачивания. А через некоторое время появится и поддержка HD-видео.