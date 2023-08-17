Фанаты «Партизана» устроили бойкот матчу с бакинским клубом

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Болельщики белградского «Партизана» бойкотируют ответный матч Лиги конференций УЕФА против бакинского «Сабаха».

В четверг, 17 августа, в Белграде состоится ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между местным «Партизаном» и бакинским «Сабахом». Первый матч, прошедший в Баку, завершился победой подопечных российского специалиста Мурада Мусаева со счетом 2:0, напоминает «Спутник».

Встреча пройдет на стадионе «Партизан», вместимость которого составляет 32,7 тысячи зрителей. На данный момент на предстоящую игру продано всего шесть тысяч билетов.

Причина такого отношения фанатов к своему клубу заключается в недовольстве текущими результатами команды. Болельщики также проигнорировали первый матч «Партизана» в национальном первенстве.