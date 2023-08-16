Иран хочет полностью отменить визы и создать совместные авиакомпании с Россией

76 Просмотров

Иран готов пойти на полную отмену виз с Россией, сейчас ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц для реализации этого желания на практике.

Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что Иран и Россия сейчас находятся «в самом начале пути» реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. «Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу – отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», – сказал Джалали.

Посол добавил, что в Иране «рады пригласить россиян» в зимний период на южное побережье Персидского залива, поскольку «в это время года там очень тепло». «Кроме того, в этой части страны есть множество островов – Киш, Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас, Бушер, провинции Хузестан, Ахваз и другие. Интересной для россиян может стать и центральная часть Ирана, где в основном пустыни. Граждане РФ привыкли к лесам, зелени, озерам, рекам, а у нас в центре страны – пустыни, и там тоже можно провести некоторое время и познакомиться с такой природой. Кроме того, у нас много заповедников, в которых есть редкие представители флоры и фауны», – отметил Джалали.

Также Джалали заявил, что создание совместных авиакомпаний стало потребностью для России и Ирана, чтобы в разы увеличить число рейсов между странами.

«Еще одно направление [сотрудничества в авиационной сфере] – создание совместных авиационных компаний. Если мы хотим увеличить турпоток между нашими странами, конечно, одна из потребностей – создать совместные авиакомпании, – сказал дипломат. – Сегодня количество рейсов между нашими странами ограничено, их число нужно увеличить в разы. И не обязательно ограничиваться Москвой и Тегераном, хотя и между столицами не очень-то много рейсов».