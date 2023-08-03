«Сабах» победил РФШ и пробился в следующую стадию Лиги конференций (видео)

90 Просмотров

В Масазыре на стадионе «Банк Республика Арена» завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между азербайджанским «Сабахом» и латвийским клубом РФШ.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу нашего клуба со счетом 2:1. Голы на счету Яниса Икауниекса (РФШ), Джой-Ланса Миккельса и Эммануэля Апе («Сабах»).

По итогам двух встреч (первый матч завершился победой нашего клуба со счетом 2:0) в следующий круг турнира прошел «Сабах». Его ожидают матчи с сербским «Партизаном». Игры пройдут 10 и 17 августа.

