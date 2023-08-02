Нездоровый интерес к Азербайджану у дважды изгнанных из колоний

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В армянских СМИ проскользнуло сообщение о том, что группа депутатов французского парламента, а также представителей территориальных органов от левых политических сил страны, среди которых замечены имена даже коммунистов (!), обратилась к правительству Франции с призывом оказать помощь армянам Карабаха и одновременно (чтобы два раза не вставать) ввести санкции против Азербайджана. Текст обращения содержит ссылки на вторую мировую войну, а бетонные блоки на ППП «Лачин», которые, собственно, имеются на любом пограничном пункте, сравниваются аж с «Берлинской стеной» времен холодной войны. Авторы обращения приписали Азербайджану невзятые им на себя обязательства и, естественно, тут же обвинили его в их «несоблюдении».

В общем, суть обращения в том, что где-то там, далеко от французских границ, есть этнические армяне, которых, как невинных овечек, нужно спасать, а хищник вот-вот готов проглотить беззащитную жертву, и его нужно как можно скорее обуздать.

Тон, на котором составлено обращение, носит откровенно истерический характер. Нет никаких сомнений, что автором является кто-то из диаспоры (его выдают характерные ключевые слова, которые европеец вряд ли станет использовать), а текст затем просто подсунут подписантам, которым поставить свою подпись — это как стакан воды выпить. Как появляются на свет подобные документы, нам очень хорошо известно. Тем более, что нигде, кроме как в армянских СМИ, само обращение опубликовано не было, что уже свидетельствует о степени «ценности» этой бумажки.

Но это так, как говорится, форма. И довольно смешная. А вот серьёзные вещи происходят совершенно в другом месте, и они не только затмевают эту плаксивую жалобу с призывом к правительству «помочь», «спасти» и «наказать», но и вовсе хоронят её в общей массе поступающих из Африки событий.

Какой там Карабах, когда уплывает из рук сырьевой источник золота и урана!

И вот тут уже есть, над чем французским политикам следовало бы подумать, провожая в последний путь утраченные позиции в бывших колониях. В азербайджанском языке есть замечательная поговорка: залезть на осла — это один «айыб», а слезть — это еще один «айыб». Так вот, потерять Парижу свои колонии — это один «айыб», а потерять бывшие колонии — это нечто пострашнее. Одно дело, когда тебя изгоняют, но оставляют дверь приоткрытой, но еще позорнее, когда захлопывают дверь, да еще и сжигают мосты, чтобы, не дай Бог, не вернулся.

Именно этот позор сегодня переживает Франция, которая вместо того, чтобы заняться своими проблемами, вновь сует свой нос в дела Южного Кавказа. А если быть точнее, то во внутренние дела Азербайджана. Где ей нет места и уже не будет (по крайней мере, при нынешнем руководстве).

Азербайджан поставил перед собой цель и уверенно идет к нему. И никакие испорченные бумаги с подписями далеких маргиналов, имена которых известны не далее их родных политических подворотен, не свернут его с пути!

Зухраб Дадашов