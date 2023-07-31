Нигер прекратил экспорт урана и золота во Францию

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Нигер в срочном порядке прекратил экспорт урана и золота во Францию.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Арабская Африка».

Соответствующее заявление сделало руководство Военного совета, совершившего переворот в стране.

Нигер является четвертым производителем урана в мире и основным источником урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

В 2021 году он обеспечил почти 25% всего импорта урана в Европейский Союз, помогая производить электроэнергию для миллионов домохозяйств.

Французская компания ядерных технологий Orano занимается добычей урана в Нигере с 1970 года. Около 35% урана, использованного во французских реакторах в 2020 году, поступило из Нигера.