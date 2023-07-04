Латвия возобновляет выдачу виз россиянам

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Латвия с 4 июля возобновляет в представительствах страны за рубежом приём заявок на визу от россиян.

Напомним, что процедуру приостановили 26 июня на фоне попытки вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер».

В латвийском МИД уточнили, что решение возобновить выдачу виз принято «после оценки текущей ситуации с безопасностью и после консультаций с соседними странами и региональными партнёрами».

Заявление могут подавать родственники проживающих в Латвии, граждан ЕС/Еврозоны и Швейцарии, а также лица, въезжающие в страну по гуманитарным причинам (болезнь родственника, угроза безопасности или жизни человека).

Запрет на въезд в Латвию для россиян действует с сентября 2022 года. Исключения составляют дипломатические и гуманитарные поездки.