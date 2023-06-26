CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

Латвия закрыла свои дипмиссии для россиян по всему миру

Латвия закрыла свои дипмиссии для россиян по всему миру

Латвия приостановила прием заявлений на визы от россиян во всех своих дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Подать документы на латвийскую визу граждане России с 26 июня смогут только находясь на территории Латвии, сообщается на сайте местного МИДа.

В латвийском министерстве иностранных дел это объяснили «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». При этом визовые заявления, которые были приняты в зарубежных дипмиссиях до 25 июня, будут полностью обработаны, говорится в сообщении.

24 июня избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсетях, что из-за событий в России страна прекращает выдачу россиянам всех типов виз, включая гуманитарные. Позднее в латвийском МИДе пояснили, что в стране не появится каких-либо новых виз для бегущих от нынешней ситуации россиян.

Теги:
Из этой рубрики
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Мир

Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР

2023/06/26, 23:17
Обращение Путина к народу: Мы позволим уйти наемникам в Беларусь (видео)
Мир

Обращение Путина к народу: Мы позволим уйти наемникам в Беларусь (видео)

2023/06/26, 23:15
Пригожин владеет частным самолетом за 2 млн евро
Мир

Пригожин владеет частным самолетом за 2 млн евро

2023/06/26, 23:00
Сурков призвал отказаться от частных военных компаний после мятежа Пригожина
Мир

Сурков призвал отказаться от частных военных компаний после мятежа Пригожина

2023/06/26, 22:41
Лукашенко синхронно с Путиным обратится с народу
Мир

Лукашенко синхронно с Путиным обратится с народу

2023/06/26, 22:41
Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ
Мир

Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ

2023/06/26, 22:30
65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана
Мир

65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана

2023/06/26, 22:17
Британский генерал: Жертвы украинцев позволяют НАТО выиграть время
Мир

Британский генерал: Жертвы украинцев позволяют НАТО выиграть время

2023/06/26, 22:00
Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ
Мир

Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ

2023/06/26, 21:42