Азербайджанская каратистка завоевала золотую медаль на III Европейских играх

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Завершились соревнования по карате на III Европейских играх, проходящих в Польше.

В последний день соревнований к борьбе за медали подключились четыре каратиста сборной Азербайджана. Одна из них – Ирина Зарецкая (68 кг) завоевала золотую медаль, победив всех своих соперниц, передает Азербайджан.

В отличие от нее, Асиман Гурбанлы (84 кг) прекратил борьбу в полуфинале и довольствовался бронзовой медалью. В целом, наша сборная по карате завоевала 3 медали.

Отметим, что вчера наш каратист Турал Агаларзаде (67 кг) завершил соревнования с золотой медалью.

В III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля, принимают участие около 7 тыс. спортсменов из 48 стран. Спортсмены определят обладателей 253 комплектов медалей в 29 номинациях. Азербайджан представлен в Кракове-2023 86 спортсменами в 13 видах спорта.