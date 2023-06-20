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Главное Общество

В Азербайджане ограничат ввоз лекарств из-за границы

В Азербайджане ограничат ввоз лекарств из-за границы

Лекарства, не включенные в Государственный реестр, будут поставляться в Азербайджан на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.

Данный вопрос нашел отражение в изменении к закону «О лекарственных средствах», которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению, сообщает Trend.

Согласно изменению лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и не включенные в государственный реестр, утвержденный в порядке, предусмотренном статьей 12-1.6 упомянутого закона, могут ввозиться в страну оптовыми фармацевтическими предприятиями, аптечными организациями или органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте.

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