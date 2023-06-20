Запрещается продавать лекарства дороже регулируемой цены

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В Азербайджане устанавливается новый принцип регулируемых цен на лекарства.

Это нашло отражение в предложенных поправках в закон «О лекарственных средствах», которые обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

Согласно действующему законодательству, тарифы на услуги наркологической экспертизы и цены на зарегистрированные государством лекарственные средства регулируются соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно проекту, тарифы на экспертизу лекарственных средств, включая услуги упрощенной экспертизы, а также верхний предел оптовых и розничных цен на зарегистрированные государством лекарственные средства будут регулироваться соответствующим органом исполнительной власти.

Другими словами, если в настоящее время прошедшие госрегистрацию лекарственные средства могут продаваться по единым регулируемым ценам, то согласно проекту, продажа прошедших госрегистрацию лекарственных средств по ценам дороже регулируемых цен будет запрещена.