«Готовы к переговорам». Песков высказался о путинской фразе «хрен им»

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Россия не отказывается от переговоров с США по сокращению ядерных вооружений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фразу «хрен им», сказанную Владимиром Путиным на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин произнес эти слова в контексте попыток «склонить» страну к началу переговоров о сокращении ею вооружений. Он отметил, что у Москвы больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — заявил президент.

Песков, комментируя слова Путина, подчеркнул, что «Россия готова вести переговоры».