Азербайджан отказал иранцам в получении виз в международных аэропортах |
Путин допустил применение ядерного оружия |
Путин: Прямо сейчас атакуют на ряде участков, бой продолжается (видео) |
МИД Азербайджана назвал цель новой провокации Армении |
Путин «поприветствовал» африканских лидеров ракетной атакой на Киев: что известно |
Ильхам Алиев создал Государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг» |
Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»? |
Как ВС Азербайджана разгромили пост армян в Зангиланском направлении (видео) |
Обстреляны позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении |
Главное Странности

«Готовы к переговорам». Песков высказался о путинской фразе «хрен им»

"Готовы к переговорам". Песков высказался о путинской фразе "хрен им"

Россия не отказывается от переговоров с США по сокращению ядерных вооружений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фразу «хрен им», сказанную Владимиром Путиным на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин произнес эти слова в контексте попыток «склонить» страну к началу переговоров о сокращении ею вооружений. Он отметил, что у Москвы больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — заявил президент.

Песков, комментируя слова Путина, подчеркнул, что «Россия готова вести переговоры».

Теги:
Из этой рубрики
"Готовы к переговорам". Песков высказался о путинской фразе "хрен им"
Странности

«Готовы к переговорам». Песков высказался о путинской фразе «хрен им»

2023/06/16, 21:00
"Неонацистское отребье". Путин вновь оскорбил Зеленского
Странности

«Неонацистское отребье». Путин вновь оскорбил Зеленского

2023/06/16, 19:24
Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин
Странности

Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, считает Путин

2023/06/16, 19:16
Путин допустил применение ядерного оружия
Странности

Путин допустил применение ядерного оружия

2023/06/16, 18:57
Путин оскорбил Зеленского (видео)
Странности

Путин оскорбил Зеленского (видео)

2023/06/16, 17:47
Москву озаботили "угрозы" США в адрес сепаратистов Карабаха
Странности

Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха

2023/06/15, 11:15
Коллаборант Сальдо жаждет суда над Столтенбергом
Странности

Коллаборант Сальдо жаждет суда над Столтенбергом

2023/06/15, 00:51
Кадыров опубликовал странное видео с Делимхановым (видео)
Странности

Кадыров опубликовал странное видео с Делимхановым (видео)

2023/06/15, 00:24
В Киеве хотят установить памятник акуле, съевшей россиянина
Странности

В Киеве хотят установить памятник акуле, съевшей россиянина

2023/06/14, 23:35