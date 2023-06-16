Путин: Хрен им (видео)

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Страны НАТО хотят, чтобы Россия пошла на переговоры о сокращении своих запасов ядерного оружия, зная, что у нашей страны такого оружия больше, чем у них. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом глава государства дал понять, что перспективы того, что Россия пойдёт на этот шаг, мягко говоря, туманны.

«Сам факт рассуждений на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия — это первая часть. Вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им», — коротко и ясно выразился российский лидер.

