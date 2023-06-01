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Пашинян: В войне с Украиной мы – не союзник России

Пашинян: В войне с Украиной мы - не союзник России

В войне с Украиной Армения не союзник России, сказал премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN primanews в ходе визита в Чехию 4-5 мая. Данный текст 1 июня опубликовала пресс-служба армянского кабмина.

Пашиняна попросили прокомментировать союзнические отношения Армении и России, а также действия РФ в Украине.

“Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы – не союзник России. И наше восприятие этой войны, этого конфликта – это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения”, – сказал Пашинян.

По его словам, на Западе фиксируют, в основном, то, что Армения – союзник России, в Москве видят, что в войне с Украиной, Ереван не союзник. В итоге получается, что Армения в этой ситуации не является ничьим союзником, а это делает ее более уязвимой.

“Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но истина в том, что чем сложнее ситуация, тем уже становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за сказанного мной – наших забот намного больше, они не позволяют больше вовлекаться в решение других вопросов”, – сказал Пашинян.

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