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«Грузинская мечта» не намерена вводить визовый режим с Россией

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Правящая партия “Грузинская мечта” не станет вводить визовый режим с Россией, как того хочет президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом рассказал газете “Известия” бывший депутат, лидер партии “Альянс патриотов Грузии” Георгий Ломия.

“Я думаю, что “Грузинская мечта” не пойдёт на то, чтобы ввести визовый режим с РФ, потому что сама партия в принципе сейчас борется за добрососедские и доброжелательные отношения с ней”, — заявил Ломия.

Вместе с этим он подчеркнул, что практически у 80% граждан Грузии есть друзья и родственники в России. Безусловно, все они очень бы хотели навестить их, но ранее из-за отсутствия прямого авиасообщения, эти поездки доставляли много дискомфорта. После возобновления авиасообщения никаких трудностей для визитов больше не будет, добавил Ломия.

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