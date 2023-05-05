Аналитики назвали следующую зону борьбы России и Запада

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Богатая природными ресурсами Арктика станет новым фронтом противостояния России и Запада в ближайшие годы. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО только Россия останется страной, которая не входит в военный альянс, что с учетом роста напряженности создает дополнительные риски в регионе. О грядущем многолетнем противостоянии на Северном полюсе пишет агентство Bloomberg.

Росту напряженности в регионе способствует не только геополитика, но и глобальное потепление: льды и вечная мерзлота сходят на нет, упрощая доступ к многочисленным полезным ископаемым глубокого севера. Однако четких перспектив у Арктики нет, так как никто не знает, что будет с главным управляющим органом региона — Арктическим советом. В настоящий момент его возглавляет как раз Россия, однако из-за войны ни одно из заседаний не состоялось. Председательство России завершится 11 мая, когда Москва должна будет передать свои полномочия Норвегии, однако никто не понимает, как этот орган будет работать дальше в новых условиях.

«В принципе, Россия все еще остается членом Арктического совета и обладает правом участвовать в принятии решений. Однако как это будет выглядеть на практике с учетом нынешнего политического климата, никто не понимает. У меня нет ответа на этот вопрос», — говорит арктический посол Дании Томас Винклер.

«Инсайдер» отмечает, что рост политической напряженности фактически ставит крест на всех международных исследованиях, которые успешно проводились десятилетиями после окончания холодной войны. Теперь же на первый план выходят разграничение зон и попытки освоить полезные ископаемые региона. Bloomberg отмечает, что формально Северный полюс не контролируется никем, однако на эти территории в соответствии с международным правом претендуют три государства: Россия, Канада и Дания. Эти страны пытаются прочертить границу собственной территории с максимальным захватом территорий Северного полюса, хотя ни одна из этих версий все еще не закреплена международными соглашениями.

Более того, раньше в этом клубе была еще и Норвегия. Четыре страны настаивали, что их континентальные шельфы простираются до самого Северного полюса и упираются в подводный горный хребет имени Ломоносова. Позднее Норвегия признала, что ее шельф заканчивается раньше, и отказалась от территориальных притязаний. Споры обусловлены наличием в этих водах гигантских запасов полезных ископаемых: от миллиардов баррелей нефти и триллионов кубометров газа до столь необходимых для успешного энергоперехода редкоземельных металлов. Однако добыча в Арктике будет способствовать ухудшению экологической ситуации региона и, как следствие, всей планеты. Рекордная скорость таяния ледников уже наносит непоправимый ущерб климатической системе Земли, которая выливается в мощнейшие катаклизмы, а также отражается в повышении уровня моря.

Поэтому контроль за территориями в Арктике сводится не только к вопросу о добыче этих самых полезных ископаемых, но и к вопросу о введении запрета на эту добычу, что, вероятно, не устроит российскую сторону. Агентство напоминает, что в новой арктической стратегии России исключены все положения о международной кооперации — наоборот, теперь Москва намерена противостоять и давать отпор «всем недружественным странам в регионе». Отдельно агентство выделяет амбиции Владимира Путина, который рассматривает Арктику как один из стратегических приоритетов для России. Вдобавок в спор Канады, России и Дании могут вклиниться США. Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву и все еще может попытаться оспорить права трех стран на территории в Северном Ледовитом океане.

«США десятилетиями собирали данные в Арктике, и мы постоянно слышим, что от Вашингтона могут появиться претензии», — говорит директор Полярного института в Центре Уилсона Ребекка Пинкус. Она полагает, что американские власти попытаются вклиниться в этот спор, чтобы иметь доступ или влияние на добычу хоть каких-то ресурсов.

Решение о том, кому же на самом деле принадлежит драгоценное дно, должна принять Комиссия по границам континентального шельфа (CLCS). Однако она рассматривает этот вопрос уже около пятнадцати лет, и непонятно, когда будет принято окончательное решение. Более того, большинство экспертов сходятся во мнении, что странам придется сесть за стол переговоров и либо самостоятельно, либо при участии третьей стороны прийти к какому-то решению. Старший научный сотрудник Норвежского института Фритьофа Нансена и эксперт по арктической безопасности и геополитике Андреас Остхаген отмечает, что Арктика — это мини-версия глобальной политики.

«Через пятьдесят лет, кто знает, возможно, нам нужны будут последние оставшиеся запасы нефти и газа или потребуются новые редкоземельные минералы, а они могут быть расположены в этой части Арктики», — допускает эксперт, отмечая, что тогда-то соперничество за Арктику обострится до предела.

Однако экологические последствия разработки арктических зон могут быть намного разрушительнее для всего человечества. Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) пришла к выводу, что до 2050 года Арктика не сможет восполнять летом ледовый покров, что чревато увеличением мирового океана. Рост воды в мировом океане приводит к росту средней температуры на планете, так как вода, в отличие ото льда, притягивает солнечный свет и способствует росту температуры. Более того, таяние ледников способствует выбросу дополнительных объемов углекислого газа, что также негативно отражается на температуре планеты.

Тем не менее реальных планов по добыче полезных ископаемых ни у одной из стран пока нет. Россия, хоть и закрепила наращивание добычи полезных ископаемых в своей арктической стратегии, не может этого сделать без западных технологий бурения, которые ей недоступны в условиях санкций. США ограничивают добычу в арктическом шельфе, руководствуясь экологическими последствиями, хотя недавно и одобрили крупный проект на Аляске. В Канаде пока все еще действует запрет на разведку и добычу ресурсов в арктическом шельфе, к тому же недавно продленный. Дания вовсе запретила добычу в этой зоне, исходя из экологических последствий. В Норвегии идут судебные разбирательства относительно перспектив развития месторождений в арктической зоне. На Осло давят другие европейские страны, которые хотят, чтобы Норвегия увеличила свою долю и заместила большее количество российских ископаемых.

При этом в феврале CLCS определила, что значительная часть геологических и географических данных, которые Россия предоставила организации с целью подтвердить свою обоснованность на арктические территории, подтверждается, а это делает Москву фаворитом гонки за Северный полюс. Другие страны требуют дополнительных подтверждений и научных изысканий, однако первичные данные говорят пока в пользу России. При этом по-прежнему остается шанс, что хребет Ломоносва будет признан общей частью всех трех шельфов (канадского, датского и российского), и в таком случае странам все равно придется договариваться.