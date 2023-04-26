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В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp

Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Отмечается, что в WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких устройствах. Теперь к одному профилю можно привязать до четырех устройств.

«Благодаря привязке телефонов в качестве дополнительных устройств переписываться станет удобнее. Кроме того, вы сможете переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку», — написали представители сервиса.

Они добавили, что каждое устройство подключается к WhatsApp отдельно, поэтому личные сообщения, файлы и звонки пользователей находятся под защитой сквозного шифрования.

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