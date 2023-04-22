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МИД: Армения должна немедленно прекратить военные провокации на суверенной территории Азербайджана

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Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от Армении немедленно прекратить все военные провокации на суверенной азербайджанской территории, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

«В результате военной провокации Армении в Шушинском районе военный грузовик азербайджанской армии подорвался на специально установленной мине, в результате взрыва мины пострадали трое военнослужащих. Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана», — подчеркнули в МИД.

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