«Санкционные игры» Еревана: чем объясняется «мягкость» Вашингтона?

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Слова «Армения» и «санкции» все же оказались в одном предложении. США ввели экспортные санкции в отношении 28 фирм из 10 стран, включая Армению — за имевшие место «попытки в обход мер экспортного контроля закупить продукцию американского происхождения для поддержки российских ВС и/или ВПК». А через несколько часов появилась еще более показательная новость: как указывает Минфин США в своём заявлении, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном «заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России». Что уже очень похоже на завуалированное предупреждение.

В самом деле, пока что список фирм и компаний из Армении, попавших под санкции Минфина США, не такой уж обширный. В нем еще с осени 2022 года значатся Taco LLC и «Арэксимбанк — Газпромбанк». Ни при этом обход антироссийских санкций в Армении не просто поставлен на широкую ногу. Это по сути государственная политика.

Здесь, пожалуй, нужна ретроспектива. Еще год назад, в первые дни после нападения на Украину, в РФ уверенно надували щеки и говорили, что к возможным санкциям готовы. Тем более что был опыт санкций и «контр-санкций» 2014 года. Но на сей раз, на фоне реальной войны, санкции оказались куда более жёсткими, и в Москве открыто, на самом высоком уровне, заговорили о «параллельном импорте». То есть о контрабандных схемах с участием стран-союзников. В Казахстане играть в подобные игры отказались сразу и категорически. В Армении официально промолчали. А неофициально…предложили свои услуги для обхода санкций. Как уже рассказывал Minval, армянская государственная почта — Haypost — открыто предлагает гражданам России заказать при ее посредничества «подсанкционные» товары или продукцию брендов, покинувших российский рынок после начала украинской войны. Теоретически речь идет о «блузках-кофточках». На практике так можно ввозить в РФ прицелы ночного видения — якобы для охоты, компьютеры, электронные игрушки с микрочипами двойного назначения…

Но самое главное, изрядную пищу для размышлений даёт экономическая статистика. по данным Комитета по статистике Армении, внешнеторговый оборот этой страны за 2022 год вырос аж на 69% по сравнению с прошлым годом и составил 14,1 млрд. USD. Да, внешнеторговый оборот Азербайджана также вырос в 1,6 раза и превысил 56 с половиной миллиардов. Но на фоне санкций и украинской войны Европа и в прямом, и в переносном смысле выстроилась в очередь за азербайджанским газом и нефтью. Страна развернула активные восстановительные работы на освобождённых землях. А с каких достатков так нарастила внешнюю торговлю Армения?

Более того, Армения, напомним, находится в сильнейшей зависимости от России. Которой сегодня «не до жиру» и не до особо щедрого содержания своего форпоста.

Еще цифры. Экспорт из Армении в Россию вырос аж на 92%. И опять — с каких достатков? Резко, в разы, взлетает торговый оборот с такими странами, которых раньше в армянском торговом балансе по сути не было, от Вьетнама и до Люксембурга. Экспорт из Вьетнама и Мексики вырос почти в четыре раза. И опять — с какого перепугу? Армянский рынок не отличается платежеспособностью, Да, его слегка поддерживают на плаву российские «релоканты», в ереванском метро даже дополнительные вагоны цепляют к поездам, но чтобы в четыре раза поднять экспорт из Вьетнама и Мексики? Столько текилы релоканты не выпьют.

А это уже статистическое подтверждение того, о чем писали и пишут СМИ и экспертные площадки многих стран: Армения активно участвует в обходе наложенных на Россию санкций. Тем более что у нее есть важное преимущество. Будучи членом ЕАЭС, она подписала и Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве с ЕС.

Более того, в подобных вещах Ереван замечен далеко не впервые. Еще в девяностые годы под видом сельскохозяйственных машин — продукции завода «Разданмаш» — российское оружие в обход санкций ООН проставлялось боснийским сербам. Оружие на миллион долларов, подаренное Армении в конце девяностых — эту аферу, напомним, раскрыл ныне покойный российский генерал Лев Рохлин, убитый при весьма подозрительных обстоятельствах — обнаруживалось на позициях РКК в Ираке. Наконец, у Армении длинная предыстория и обхода санкций, наложенных на Иран.

В «нулевые» Армения и Иран рассматривали проект строительства в Мегри крупного НПЗ — чтобы вывести из-под санкций переработку иранской нефти и снабжение Ирана нефтепродуктами. Каким образом в иранских БПЛА обнаруживаются произведённые на Западе микрочипы и не через Армению ли они проследовали в Иран — тоже вопрос, который стоило бы озвучить. Как и то, почему в Тегеране столь нервозно восприняли освобождение от армянских оккупантов долины Араза и более чем 100 километров границы с Азербайджаном. Теперь контрабанду надо везти только через официальную границу с Арменией, а это куда более высокая степень риска. И такое началось не в последние годы. Достаточно вспомнить утечки «Викиликс», согласно которым, через Армению в Ирак, в распоряжение проиранских группировок, проследовала партия оружейного «секонд-хенда» из Болгарии.

Не исключено, что в ближайшее время добавится еще одна статья обходных манёвров. Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении российского алмазного монополиста «АЛРОСА». А у Армении и здесь огромный опыт — через ее гранильные предприятия «отмываются» и прокачиваются на легальный рынок «кровавые алмазы» из зон вооружённых конфликтов в Африке. Более того, у Армении и России соглашение о беспошлинных поставках необработанных алмазов. Вопрос, пойдут ли сейчас российские алмазы в Армению, звучит уже риторически.

И на этом фоне столь крошечный список армянских компаний, попавших под санкции США, не может не вызывать вопросов. Чем объясняется подобная «мягкость» Вашингтона? Там считают, что санкции — крайняя мера, и пытаются вначале использовать дипломатические и политические методы? Версия, как бы имеющая право на существование. Тем более что заявления, прозвучавшие на встрече Адейемо и Григоряна, очень напоминают «мягкое по форме, жёсткое по содержанию» предупреждение Вашингтона в адрес Еревана. Армении пока дали паузу. После которой вполне могут последовать куда более жёсткие меры, чем те, что действуют сейчас. Как бы логично. Но за эту «паузу» и предоставленное Армении время подумать украинцы платят своими жизнями.

А.Шакур