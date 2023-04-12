В Азербайджане не возбраняется ввоз и вывоз лекарств для личного пользования

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Граждане, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить необходимое количество лекарственных средств для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

Комитет доводит до сведения граждан, что в соответствии с пунктом 9.4 закона ”О лекарственных средствах» граждане, прибывающие в Азербайджан или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить лекарственные средства в необходимом количестве для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане, при этом никаких документов не требуется.

«При ввозе таможенными органами на территорию страны гражданами лекарственных средств в больших количествах и ассортименте в ряде случаев требуется предъявление соответствующего документа органов здравоохранения», — говорится в сообщении.