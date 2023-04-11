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В парламенте обсудили проблемы с лекарствами в Азербайджане

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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены проблемы, связанные с лекарствами

Как заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, готовится документ не только о ценах на лекарства, но и об их качестве и других вопросах. Депутат сообщил, что ожидается принятие этого документа в ближайшее время, передает АПА.

Депутат Рази Нуруллаев отметил, что цены на лекарства высокие, а сами лекарства неэффективные и некачественные: «Есть немецкие и английские аптеки, в этих аптеках лекарства стоят дороже. Почему граждане ищут хорошую аптеку? Почему в одной аптеке препарат с одинаковым составом продается за 10 манатов, а в другой — за 100 манатов? Я не против существования немецких и английских аптек, я против того, чтобы обманывали граждан. Кстати, Агентство продовольственной безопасности недавно обнародовало информацию о том, что в некоторых колбасах вообще нет мяса. Какой позор! Такие безобразия должны быть устранены и в области медицины».

Председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал, что есть лекарства, которые продаются в 20 раз дороже, чем в Германии.

Депутат Фазаил Агамали заявил, что существует проблема недоступности лекарств с точки зрения их стоимости.

Депутат Вугар Байрамов сообщил, что в прошлом году на закупку лекарств правительство потратило 505 млн. манатов, а это значит, что средства, выделяемые на лекарства, удвоились: «Упрощение импортных процедур также может сказаться на цене лекарств. Также необходимо усовершенствовать механизм регулирования цен на лекарственные препараты. В некоторых случаях, из-за того, что цены на лекарства должным образом не регулируются, предприниматели привозят лекарства из конкретных стран».

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