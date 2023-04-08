«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Турецкий министр: BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу

botas AJvC cover

Турецкая BOTAŞ и азербайджанская SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу, об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию, посредством которой мы будем продавать газ в Европу. Мы объявили о цели стать центром газовой торговли. И Азербайджан также поддерживает нас в этом вопросе. Балканские страны запрашивают газ у нас и Азербайджана. Мы будем действовать в этом вопросе сообща», — сказал министр.

Теги:
Из этой рубрики
botas AJvC cover
Я-выбор редактора

Турецкий министр: BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу

2023/04/08, 17:50
Screenshot 1137 1
Общество

На тёмной стороне войны

2023/04/08, 10:59
27958289269bb37586d9fd5b2cf11eb2 4357652
Мир

Средний коридор: новые реалии

2023/04/08, 10:55
Странности

Про «соринку», «бревно» и иранский парламентаризм

2023/04/06, 11:32
nurani
Политика

Азербайджан: дипломатия «Шелкового пути»

2023/04/06, 00:08
iranflag2
Мнения

«Один из претендентов на выход из состава Ирана — территория с преимущественно азербайджанским населением»

2023/04/05, 17:24
Мир

«Имиджевая катастрофа» внешней политики России

2023/04/05, 10:36
E011FB1C 4B6B 472F A826 AC448B596D7B
Важно

Провокационный балаган на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди. «Минвал» выяснил детали произошедшего

2023/04/05, 10:14
photo 2023 04 04 09 53 31 e1680606859543
Политика

Иран продолжает «дипломатический террор»

2023/04/04, 15:14