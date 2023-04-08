Турецкий министр: BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу

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Турецкая BOTAŞ и азербайджанская SOCAR создали новую компанию для продажи газа в Европу, об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«BOTAŞ и SOCAR создали новую компанию, посредством которой мы будем продавать газ в Европу. Мы объявили о цели стать центром газовой торговли. И Азербайджан также поддерживает нас в этом вопросе. Балканские страны запрашивают газ у нас и Азербайджана. Мы будем действовать в этом вопросе сообща», — сказал министр.