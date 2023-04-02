Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье в Монтенегро. В борьбе за президентское кресло сойдутся действующий глава государства Мило Джуканович и представитель движения «Европа сейчас» Яков Милатович, бывший министр экономического развития.

Как передает ТАСС, избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 (09:00 по Баку) и закроются в 20:00 (22:00 по Баку). За процессом голосования будут следить свыше 1 тыс. наблюдателей.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия, по результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович получил 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в первом туре, именно Милатович является фаворитом второго тура.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.