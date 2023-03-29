В стране существует нехватка лекарств, иногда поднимается вопрос о качестве лекарственных препаратов, поступают жалобы.

Об этом во время обсуждения поправок, предлагаемых в закон «О лекарственных средствах», сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

«Обеспокоенность вызывает и вопрос, связанный с ценами на лекарства. Считаю, что все эти вопросы должны учитываться», — сказал Амирасланов.

Зампред парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов задался вопросом, почему если в Азербайджане цены лекарств в 3-4 раза дороже, чем в соседних странах, то их невозможно найти?

«В стране невозможно найти самые необходимые лекарственные препараты. Обращаюсь к компаниям — если в стране такие высокие цены на лекарства, то почему они не заинтересованы в их поставках?», — сказал депутат.