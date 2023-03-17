Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества. Об этом журналистам в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич во время поездки по стране.

«Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я <…> [решил] подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. <…> Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет», — сказал Вучич.