Американский писатель Стивен Кинг 20 февраля в Twitter прокомментировал внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев.
«Говорите что хотите о Джо Байдене – у этого человека ярд мужества», – коротко написал Кинг.
Американский писатель Стивен Кинг 20 февраля в Twitter прокомментировал внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев.
«Говорите что хотите о Джо Байдене – у этого человека ярд мужества», – коротко написал Кинг.
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