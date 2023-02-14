Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Анар Тагиев рассказал, от какого питания и образа жизни у современных детей обостряются гастроэнтерологические заболевания.

— В связи с приходом зимнего сезона какие гастроэнтерологические патологии наблюдаются у детей?

— В связи с зимним сезоном отмечается рост некоторых гастроэнтерологических патологий у детей. Среди них хотелось бы отметить гастрит, рефлюкс, желудочное кровотечение и отрые боли в животе. В первую очередь рост случаев острой респираторной вирусной инфекции, в том числе гриппа, приводит к повышению температуры тела у детей. Нередко родители пытаются снизить повышенную температуру тела у детей самостоятельно и, к сожалению, применяют жаропонижающие лекарственные средства больше предусмотренного в инструкции. А это, в свою очередь, может вызвать различные желудочно-кишечные расстройства.

— Когда следует принимать жаропонижающие препараты?

— Принудительное понижение температуры не останавливает течение болезни, и даже приводит к различным осложнениям. Для снижения температуры во всем мире широко используются препарат ацетаминофен (парацетамол).

Хочу отметить, что высокая температура тела — это защитная реакция организма, которая помогает иммунной системе бороться с вирусами, бактериями и другими возбудителями инфекции. В исключительных случаях (фебрильные судороги, сердечно-дыхательная недостаточность, некоторые пороки сердца) необходимо сбивать температуру. Во всех остальных случаях, температуру следует сбивать лишь в том случае, если она поднимается выше 38 градусов или держится пару дней. Если температура не снижается, можно использовать физические методы охлаждения — прохладная мокрая повязка на лоб. При сохранении повышенной температуры следует давать парацетамол из расчета 10-15 мг/кг массы тела ребенка за один раз с интервалом в 4-5 часов. В противном случае это может усугубить ситуацию, вызвав дисфункцию печени или желудочное кровотечение.

— Хотелось бы узнать о причинах возникновения гастрита и рефлюкса у детей…

— В последнее время все большую популярность среди школьников приобретают сильно обработанные продукты и фастфуд, сладкие газированные напитки, энергетические напитки, злоупотребление острыми заправками, что приводит к росту различных желудочно-кишечных заболеваний, в том числе гастрита и рефлюксной болезни. Если дети школьного возраста слишком много употребляют эти продукты, они будут страдать от болей в животе и кишечных расстройств.

Запор относится к самым распространенным болезням желудочно-кишечного тракта и является серьезной проблемой детской гастроэнтерологии. Актуальность проблемы заключается в том, что запоры могут проявляться в любом возрасте в любом возрасте и доставляют серьезный дискомфорт у детей. К сожалению, в большинстве случаев родители слишком поздно обращаются к врачу. В это время запоры становятся хроническими и вызывают различные осложнения.

В зависимости от возраста есть много причин роста случаев возникновения запоров. При искусственном вскармливании у детей достаточно часто встречаются запоры. Ребенку на грудном вскармливании рекомендуется давать материнское молоко. Это главный способ борьбы с запорами.

Помимо этого, некоторые дети ведут малоподвижный образ жизни и довольно часто употребляют фаст-фуды. Достаточный питьевой режим и клетчатка необходимы для нормального функционирования полезной микрофлоры кишечника. Ряд сладких продуктов и легкоусвояемых углеводов не содержат растительной клетчатки. Пищевые волокна, или клетчатка, содержатся в растительной пище (фрукты, овощи и цельные злаки) и являются необходимыми элементами для подержания здорового пищеварительного процесса.

Злоупотребление использования мобильных телефонов или компьютеров в раннем возрасте, а также малоподвижный образ жизни приводят к кишечной непроходимости и запорам.

— Как гастроэнтеролог, что бы вы посоветовали родителям?

— Не нужно сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Это приведет к снижению защитных функций организма и прогрессированию болезни. Парацетамол, а иногда ибупрофен (ибупрофен может вызывать некоторые серьезные побочные действия и не должен назначаться детям младше 1 года) следует давать в дозе, соответствующей весу ребенка. Интервал между приемами должен быть не менее 4-5 часов.

Детям следует давать много жидкости. В крайних случаях можно вводить жидкость внутривенно в соответствии с их возрастом и весом. В обезвоженном организме пероральные жаропонижающие средства оказывают слабое противовоспалительное действие. Когда не сбивается температура необходимо использовать физические методы охлаждения. Не следует применять одновременно несколько различных форм лекарственных препаратов, так как это может вызвать желудочное кровотечение и серьезное нарушение функции печени. Кроме того, поскольку кашель выполняет защитную функцию, не следует сразу давать лекарство от кашля. Только в случаях сильного, повторяющегося, удушающего кашля врач должен провести осмотр и назначить соответствующее лекарство.

В зависимости от возраста дети должны выпивать не менее 1-2 литров воды в день, употреблять сезонные овощи и фрукты, зимой есть сухофрукты. Помимо этого, питание должно быть полноценным и сбалансированным, содержащим белки, жиры, углеводы и клетчатку. С ребенком стоит регулярно выходить на улицу. Детей до четырех лет не рекомендуется допускать до экранов.

В то же время, следует отказаться от частого употребления сильно обработанных продуктов и фастфуда.

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