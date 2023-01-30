Запугать Азербайджан и вбить клин между Азербайджаном и Израилем – такова цель организаторов террористического акта против азербайджанского посольства в Тегеране. Об этом в интервью Minval.az заявил израильский специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

— Михаил, как вы оцениваете известное событие, произошедшее в Посольстве Азербайджана в Иране. Наши дипломаты эвакуированы. Отмечу, что теракту предшествовала встреча глав МИД стран в Ташкенте, и вдруг совершенно неожиданно происходит теракт. Спрогнозируйте, как дальше будет развиваться ситуация. Мы знаем, что Тегеран, сбивший украинский лайнер, до сих пор не провел расследование. Стоит ли Баку рассчитывать на ответы от Ирана на свои вопросы?

— Ужасный теракт – нападение на азербайджанское посольство в Иране. Безусловно, это трагедия и, с точки зрения международного права, это фактически приравнивается к объявлению войны, потому что нападение на посольство – это нападение на страну. Я слабо верю в то, что это была акция одиночки, и что за этим не стояли спецслужбы Ирана. Этот теракт не был преступной халатностью, потому что охрана посольства на внешнем уровне – обязанность страны, которая принимает послов. Ну, а внутренняя охрана – это дело самого посольства. Не была обеспечена внешняя охрана посольства, и мы видим, что сегодня происходит эвакуация дипломатов Азербайджана, что не просто так. Хорошей динамики здесь я не предвижу. Предвижу вероятность разрыва дипотношений между Азербайджаном и Ираном.

— Вы сказали, что это запланированный теракт. Но тут звучат разные версии. Большинство склонно думать именно так, но определенная часть говорит о том, что теракт был плохо запланирован: если бы это были власти, то организаторы тщательно продумали бы нападение на сотрудников посольства, и что, возможно, это дело рук определенных сил, враждебно настроенные против Азербайджана. А с другой стороны, достаточно было совершить такой теракт, чтобы обеспечить социальный взрыв, повлиять на настроение как внутри Азербайджана, так и внутри Ирана. Но что очевидно, и что остается фактом – это то, как вы сказали, что охрана даже не отреагировала и не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить преступление. То есть, террорист действовал свободно, без каких-либо препятствий со стороны правоохранительных органов Ирана.

— Совершенно верно. Не является совпадением тот факт, что данный теракт произошел в День памяти жертв Холокоста. Не совпадение и то, что Иран многократно высказывал свое омерзительное отношение к решению Азербайджана открыть посольство в Израиле. Также мы знаем историю Ирана, как террористического государства, которое считается таковым большинством цивилизованных стран мира.

Напомню, Иран взорвал еврейскую общину в Буэнос-Айресе, в Аргентине летом 1994 года. Были убиты чуть ли не сто человек, сотни ранены. Выводы аргентинской разведки: это было организовано КСИР и Ираном. Иран взрывал туристические автобусы с еврейскими туристами по всему миру. Иран взрывает Саудовскую Аравию с помощью хуситов (военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена). Иран совершает теракты с помощью своего ручного пса Хезболлы по всему миру, нападает на ОАЭ, на страны Персидского Залива, совершает терроризм в Африке, Азии. Да, где угодно. Что из себя представляет Иран, мы знаем. Поэтому на вопрос: «Был ли это теракт?» отвечаем: 99% — «да». Потому что мы имеем дело с одиозным террористическим режимом. Не так давно был взорван украинский лайнер в Иране. Иран признал свою ответственность под весом колоссальных улик, но цивилизованная страна в таком случае извинилась бы и выплатила компенсации. Но что сделал Иран? Он не извиняется и компенсации не выплачивает. Поэтому о чем тут можно говорить?

Теракт – дело рук определенных сил? Власть всегда несет полную ответственность за то, что происходит под ее юрисдикцией, на ее стороне. Если Иран не способен обеспечить безопасность дипломатическим миссиям, находящимся на его территории, значит, это дикая страна, на одном уровне с самыми слаборазвитыми странами Африки. Наверное, так нужно понимать. Но это еще в самом лучшем варианте, когда речь заходит о преступной халатности. Я же не уверен, что это преступная халатность, потому что мы видели, как Иран вел себя во время Отечественной войны за Карабах. Он помогал Армении, он всецело выступает против Азербайджана. Он дискриминирует этнических азербайджанцев в Южном Азербайджане, лишает их прав говорить на родном языке, не разрешает, чтобы азербайджанская музыка играла на свадьбах, лишает фундаментальных прав изучать собственную культуру и так далее. Поэтому понятно, что отношение к Азербайджану и азербайджанцам в Иране крайне плохое, презрительное. И это при том, что практически половина населения Ирана – это этнические азербайджанцы, и они имеют право на эту территорию и на эту страну ничуть не меньше, чем персы.

— Как вы думаете, какой целью задавались организаторы этого теракта и смогли ли они достичь своих целей?

— Цель очень простая – запугать Азербайджан, попытаться вбить клин между Азербайджаном и Израилем. Никаких целей они не достигли, потому что Азербайджан — очень сильная страна, вам очень повезло с президентом, Верховным главнокомандующим, который не идет на поводу у террористов. И я считаю, что ничего не изменится, они ничего не добьются.

— Сразу после этого по территории Ирана были нанесены удары. До сих пор неизвестно, кто стоит за ними. Молчит и Тегеран.

— Мы видим, что сразу после теракта в Тегеране против вашего посольства был организован теракт в Иерусалиме, даже два. Семь человек были расстреляны палестинским террористом. А за всеми палестинскими террористическими организациями стоит Иран, он финансирует и ХАМАС, и Исламский джихад, и многие другие палестинские группировки. И как следствие этого — был ответ, был взорван беспилотниками объект минобороны Ирана, совершенно беспрепятственно. Всему миру было продемонстрировано, что армия Ирана ничего из себя не представляет, армия отсталая. Взорванный завод в Исфахане, производящий ракеты и беспилотники – это ответ. Понятно, что никто не взял на себя ответственность за это, но мы можем сделать вывод. Америка сегодня сказала устами представителя Пентагона, что это не США, а если это не США, то тогда нужно полагать, что виноват горячий климат Ближнего Востока, где от жары все взлетело в воздух. Умные люди поймут…

— В Сети сейчас активно вспоминают пророчество Владимира Жириновского, согласно которому новая война будет в Иране, и она будет третьей мировой. А с другой стороны, в Европе были сделаны заявления о том, что третья мировая последует, если только Россия столкнется с НАТО. Откуда должна начаться третья мировая? Что вы думаете об этом?

— Есть такая классическая аргентинская поговорка, она звучит так: «Для того, чтобы танцевать танго, должно быть два партнера». Для того, чтобы была третья мировая война, должны быть две стороны, готовые воевать и убивать друг друга. Таких двух сторон нет. НАТО категорически не готов воевать с Россией, и многократно об этом говорил. Как и Россия не готова воевать с НАТО — это не вариант. Этого не будет. В случае же с Ираном Израиль однозначно уничтожит ядерную программу Ирана, точно также, как мы уничтожили в свое время ядерную программу Саддама Хусейна, уничтожили в 2006 году ядерную программу Башара Асада в Сирии, которую ему создавали северокорейцы.

Уничтожим до того, как реакторы будут соединены вместе, и без радиационного выброса, как это было в Ираке и Сирии. Но это не повод для войны, это не третья мировая, а хирургический удар по ядерным реакторам и заводу по производству тяжелой воды в Иране. За Иран никто не вступится, даже Россия. Просто ему будут выбиты зубы — его ядерные амбиции будут уничтожены. Но никакой войны здесь не будет. Да, может последовать удар ракетами средней дальности по Израилю. Но большинство из них будет сбито еще в воздухе. Да, возможна война между Ираном и Израилем с подключением каких-то соседей: Ливан может подключиться в виде Хезболлы, Сирия и палестинские группировки, ХАМАС. Но мы раскидаем их так, что все получат по заслугам, мало никому не покажется. Мы — самая сильная страна в регионе. Но я никакой войны не предвижу.

— Как вы думаете, какие последующие меры может принять Иран?

— Нужно понимать, что Иран — это страна, у которой нет нормальных самолетов. Самые новые самолеты у них 1979 года выпуска, которые купил еще шах Мохаммед Реза Пехлеви до того, как его свергли. У Ирана сейчас надежда — купить российские самолеты СУ, идут переговоры о подписании контракта, и вот-вот он будет подписан. Но это отстающие самолеты. У нас, в Израиле самолеты F-35 Raptor и F-16, и то — это уже устаревшая модель. Наши летчики — самые лучшие в мире, наша разведка — тоже, оружие наше – оно прекрасное и все кто знает, понимает это. У Ирана есть летающее корыто, ПВО слабое, система «Искандера» у них отстающая: мы можем электронно подавить ее.

Что они могут противопоставить? У них есть только огромное количество ракет — ближней и средней дальности, есть многомилионная армия, но это пушечное мясо. К тому же, у Израиля и Ирана нет совместных границ, поэтому армия иранская не сможет никуда выйти — она совершенно нерелевантна. А если мы говорим о технологиях, то Израиль и Иран — это слон и моська. Мы совершенно не боимся Ирана, мы просто ждем отмашки от США, когда это лучше всего можно будет сделать.

Рамелла Ибрагимхалилова