Посольство и консульство Китая в Японии с воскресенья возобновили выдачу виз японцам.

Об этом заявило посольство КНР в Токио.

«С сегодняшнего дня посольство и консульство Китая в Японии возобновляют выдачу обычных виз для граждан Японии, направляющихся в КНР», — говорится в сообщении дипведомства в социальной сети WeChat.

10 января китайское диппредставительство в Токио проинформировало о приостановке выдачи виз японцам. Это случилось после того, как Токио обязал направляющихся в Японию граждан КНР предоставлять справку об отрицательном тесте на ковид, сделанном за 72 часа до вылета, и сдавать ПЦР-тест по прибытии. Японские власти ввели эти меры после масштабной декабрьской вспышки коронавируса в Китае.