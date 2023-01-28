Заключенные Гобустанской крытой тюрьмы отреагировали на слова начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Рафаила Мехтиева, который заявил, что информация об отсутствии в тюрьме нужных препаратов не соответствует действительности.

Напомним, что 30 ноября 2022 года Minval.az опубликовал статью под названием «Азербайджанцы оказались в заложниках Тарифного совета», где говорилось о том, что осужденным на пожизненное заключение «крытки» отказывают в медицинских препаратах, которые необходимы им для лечения хронических заболеваний. Тогда имена самих заключенных и их родственников не назывались. Они жаловались, что осужденные не получают должного лечения, а тюремные врачи оправдываются фактом, что необходимых лекарственных препаратов в наличии не имеется.

Так, Мехтиев назвал эти заявления ложью.

Однако в редакцию поступило новое обращение от заключенного. В частности «пожизненник», ветеран первой Карабахской войны Натиг Мирзоев (1971 г.р.), отсидевший на сегодняшний день без каких-либо нареканий 25 лет, и много лет пытающийся добиться пересмотра своего дела в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в ходе следствия, заявил, что статья Minval.az «по поводу нехватки препаратов для лечения хронических, да и вообще ряда заболеваний – это правда!»

«В стране эпидемия гриппа, а у нас в тюрьме нет даже простого препарата против ОРВИ. Я сам по вине тюремных врачей уже много лет болею хроническими заболеваниями, в том числе заболеванием желудочно-кишечного тракта. Хочу заметить, что страдаю гастритом желудка и язвой 12-перстной кишки, но мне и таким, как я, диетическое питание не выдается (его выдают только диабетикам, и оно состоит из каши и постного супа с курицей). В самой санчасти тюрьмы антисанитария – нет даже простыней. А в данное время я мучаюсь заболеванием суставов и позвоночника. Мне 10 лет обещали МРТ, но так и не сделали. Для лечения за свой счет удалось приобрети то «Кальций-Д3» – вот и все мое лечение», — написал в письме заключенный.

Н.Мирзоев отметил, что дефицит медицинских препаратов наблюдается в тюрьме последние два года. Но поскольку они – заключенные, им сложно добиться даже обеспечения необходимыми, дешевыми лекарствами.

Осужденный отметил, что к начальству тюрьмы у заключенных нет никаких претензий, все их жалобы связаны с дефицитом лекарств и отсутствием надлежащего лечения.

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