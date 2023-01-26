Никол Пашинян, премьер-министр Армении, продолжает свое политическое мошенничество. На сей раз «шашлычный фюрер» на заседании своего кабинета министров начал жаловаться, что уже длительное время Азербайджан пытается убедить международное сообщество в том, что Лачинский коридор вовсе не заблокирован, и что газо- и электроснабжение в Нагорном Карабахе не прекращено, нечаянно проговорившись, что кампания лжи по поводу «гуманитарной катастрофы» откровенно буксует. А затем заявил: «Считаю, что лучший способ де-юре разрешения данного конфликта – это направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по сбору фактов. Мы должны последовательно работать в этом направлении».

Судя по всему, провернув аферу с «евромиссией» на границе Азербайджана и Армении, Никол Воваевич не на шутку воодушевился. И решил повторить опыт, но уже с Карабахом.

Уместно спросить: уверен ли Никол Пашинян, что эта самая «миссия» ну никак не увидит неудобных для Пашиняна фактов? «Hard Talk» в эфире Би-Би-Си не оставил сомнений: далеко не все на Западе готовы принять на веру армянские фейки по поводу «гуманитарной катастрофы».

Наконец, есть опыт «миссии по сбору фактов» ЮНЕCКО, которую Армения так же старательно зазывала в Карабах и которая так и не приехала — в ведомстве Одри Азуле при всей ее любви к «многострадальной христианской Армении» понимали, что не заметить армянский вандализм и урбицид не получится, а если заметить, то Армении не позавидуешь.

Однако куда важнее другое. В Ереване не учли, что Карабах — это территория Азербайджана. И что никакую одностороннюю «миссию по сбору фактов» Азербайджан на свою территорию по заказу Армении не пропустит. Более того, в Баку не согласились и на работу со своей стороны границы первой европейской наблюдательной миссии, справедливо полагая, что надо работать над делимитацией и демаркацией границы, а не консервировать ее «конфликтный» статус при помощи разного рода миссий. И тем более не превращать поствоенное урегулирование в инструмент чужих геополитических игр.

И да, для маленькой, слабой, зависимой Армении попытка втягиваться в чужие игры может иметь самые фатальные последствия. Как это уже было в начале ХХ века.

А.Шакур